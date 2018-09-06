"جون أفريك" تكشف عن أجرة بلماضي

قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن الناخب الوطني جمال بلماضي قام بتضحيات مادية كبرى عند تدريبه لمنتخب الجزائر.

ووفقا لنفس المصدر، فإن هذا الأخير يتحصل على أجرة شهرية أقل بكثير من تلك التي كان يتحصل عليها مع الدحيل القطري.

وترجح بعض الأطراف المطلعة أن يتحصل بلماضي على أجرة سنوية بـ 600.000 أورو، ما يعادل 50.000 أورو في الشهر.

يذكر أن بلماضي سبق له تدريب نادي هو الأغنى في قطر وهو الدحيل (لخويا سابقا) الذي منح مؤخرا أجرة شهرية بـ 200.000 أورو لمدربه الجديد، التونسي نبيل معلول.