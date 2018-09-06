إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بولاية تمنراست حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.وحسب ذات البيان، فإن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى “سكوني سيد احمد” المكنى بخالد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.

بالإضافة إلى الإرهابي” بشيري البشير” المكنى أبو الوليد الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 .

أين تم العثور بحوزتهما على مسدسان رشاشان وأربعة مخازن ذخيرة.