تحسيس المسافرين حول المحظورات في مطار الجزائر

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى مطار هواري بومدين الدولي اليوم الخميس حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة المسافرين لتعريفهم بأنواع المواد المحظور نقلها في أمتعتهم خلال الرحلات الجوية والتي قد تشكل خطرا على حياتهم وعلى وسائل النقل الجوي.

وأوضح محافظ شرطة مطار هواري بومدين ،سفيان فروج، بأن هذه الحملة التحسيسية تهدف إلى "تنوير وإطلاع المسافرين على خطورة هذه المواد المحظورة.

وتشمل هذه المواد المحظورة ،السوائل والمواد الهلامية والأسلحة والألعاب النارية والأسلحة البيضاء وكذا الحادة والقاطعة إلى جانب خراطيش الصيد والذخيرة والغازات والسوائل سريعة الالتهاب والمتفجرات والمواد الكيماوية التي يمكن استعمالها في محاولة الاعتداء.

وأكد نفس المسؤول في هذا الإطار أن كل مسافر يخضع إلى التفتيش الدقيق باستعمال جهاز كشف على هذه المواد المحظورة من أجل حماية أمنه وسلامته أثناء السفر.