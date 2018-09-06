الخضر الشبح الأسود لمنتخب غامبيا بـ4 إنتصارات

يعتبر المنتخب الوطني الجزائري الشبح الأسود لمنتخب غامبيا خلال المواجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث سبق وأن تواجه المنتخبين في 6 مناسبات رسمية.وتمكن الخضر من بسط سيطرتهم على المنتخب الغامبي بتحقيقه 4 إنتصارات من أصل 6 مواجهات، فيما حقق المنتخب الغامبي الفوز في مبارتين.

وتفوق المنتخب الوطني أمام المنتخب الغامبي سنة 2006 بهدف كريم زياني عن طريق ركلة جزاء في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2008، وإنتهت مباراة العودة بتفوق المنتخب الغامبي بنتيجة 2-1 حيث سجل رفيق صايفي الهدف الوحيد للخضر.

وتعرض المنتخب الوطني لهزيمة ثانية أمام العقارب سنة 2008 بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2010، ليتمكن الخضر من الثأر لهزيمة الذهاب بنتيجة 1-0 بهدف عنتر يحي.

وكانت أخر مواجهة بين المنتخبين سنة 2012 في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2013، حيث إنتهت مباراة الذهاب التي جرت ببانجول بتفوق الخضر بنتيجة 2-1 من تسجيل عنتر يحيى وفغولي، فيما إنتهت مباراة العودة برباعية مقابل هدف واحد من تسجيل فؤاد قادير، وثنائية سليماني، وهرف رابع من سوداني.

الجزائر 1 : 0 غامبيا2006 /10/7

غامبيا 2 : 1 الجزائر2007/9/9

غامبيا 1 : 0 الجزائر2008/6/14

الجزائر 1 : 0 غامبيا2008/6/20

غامبيا 1 : 2 الجزائر2012/2/29

الجزائر 4 : 1 غامبيا2012/6/15