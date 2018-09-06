الخضر في بانجول مساء اليوم

يتنقل مساء اليوم المنتخب الوطني على متن رحلة خاصة إلى بانجول لمواجهة نظيره الغامبي، السبت المقبل، بداية من الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر لحساب الجولة الثانية لتصفيات كان 2019.

وأكد جمال بلماضي أنه يصبو إلى إعادة الاعتبار للمنتخب الذي تقهقر أداءه منذ مدة، وكذا تحقيق نتائج ايجابية في منافسة الـ"كان" التي ستحتضنها الكامرون العام المقبل .

وأوضح بلماضي للإذاعة الجزائرية أن أكثر ما يهمه هو كيف سيكون المنتخب ذهنيا وردة فعله فوق الميدان مؤكدا أن هدفه هو الرجوع بنتيجة ايجابية تضمن له البقاء في صدارة المجموعة التي يتواجد بها.

ويجري اللقاء الثاني من مجموعة الجزائر غدا بين فريقي الطوغو والبنين اللذين يتقاسما حاليا الصدارة مع الجزائر بثلاث نقاط .