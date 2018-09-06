حسبلاوي: تصريحاتي أسيئ فهمها واللسع العقربي مشكلة صحية وطنية

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، إن تصريحاته الأخيرة حول ظروف وفاة الأستاذة عائشة عويسات أسيئ فهمها، وعبر الوزير عن أسفه “للتهويل الإعلامي الذي صاحب تصريحاته”.

وفي اتصال مع قناة “دزاير نيوز” أفاد وزر الصحة بأنه “لم يقل أبدا أن الدكتورة مسؤولة عما حدث، وهذا لا يقوله عاقل” وأضاف “ما قلته هو أننا كوزارة ولكي نكون فعالين في إطار برنامج الوقاية لا بد للخبراء أن يدرسوا سلوك العقرب لحماية المواطنين من هذه المشكلة الصحية”.

وكشف الوزير بان الجزائر تسجل سنويا من 40 إلى 50 ألف لسعة عقربية، والتي تؤدي إلى 40 إلى 50 حالة وفاة في العام، ملفتا الانتباه إلى أن هذا يعتبر مشكلة صحية كبيرة، ووفق تصريحاته “فان كنا لا نعرف بيئتنا نسقط في أخطاء تؤذي صحة المواطنتين”.

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