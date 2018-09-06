الاشتباه بطفل مصاب بالكوليرا سافر من وهران إلى فرنسا

إجراءات كبيرة عرفها مطار بربينيان جنوب فرنسا بعد الاشتباه بمسافر مصاب بالكوليرا قادم من الجزائر، وهو طفل كان على متن طائرة قادمة من مطار وهران، حسب ما نقلته القناة الفرنسية BFM TV .

ووفق التقارير الإعلامية فان رجال الإطفاء اشتبهوا أن يكون الطفل حامل لفيروس الكوليرا وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء التحاليل، أما الركاب الآخرون وعددهم 147 شخصًا –تم نقلهم بعد احتجازهم على متن الطائرة لأكثر من ساعة بقليل.

القراءة من الجزائر 24