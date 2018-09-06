الرئيس بوتفليقة يجري تغييرات جديدة في قيادة الجيش

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تغييرات جديدة في هياكل الجيش الشعبي الوطني، حيث نقلت قناة النهار اليوم، خبر إنهاء مهام قائد أركان القوات الجوية، وكذا إنهاء مهام قائد أركان الدفاع الجوي عن الإقليم.وعيّن رئيس الجمهورية، العميد بوزوين قائدا لأركان القوات الجوية، والعميد معمري قائدا لأركان الدفاع الجوي عن الإقليم.

هذه التغييرات تأتي بعد إنهاء مهام كل من قادة النواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة، وكذا إنهاء مهام قائد سلاح الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني .