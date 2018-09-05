"تويتر" يهدد بحذف حساب ترامب

هدد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم لأربعاء، بحظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قالت شركة "تويتر" إنه من الممكن حظر حساب ترامب، إذا أظهر سلوكا مسيئا ينتهك القواعد على منصتها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وتعرض الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، جاك دورسي، لانتقادات بسبب السماح لشخصيات مثل ترامب بالبقاء على المنصة.

ومن المنتظر أن يدلي دورسي بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي، حيث سيناقش التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأشارت مسؤولة الشؤون القانونية في الشركة، إلى أن حظر أحد الأشخاص وفق سياسة الشركة، لا تستثني أحدا ولا حتى الرؤساء.