وفاة دكتورة بلسعة عقرب : وزير الصحة يعتذر”لم تفهموا تصريحات (فيديو)”

اعتذر وزير الصحة مختار حسبلاوي عن التصريحات التي أطلقها بخصوص قضية وفاة الدكتورة الجامعية عائشة عويسات بلسعة عقرب في ولاية ورقلة، معتبرا أن تصريحاته لم تفهم على الوجه الذي أراده.

وقال الوزير “لم أقل أبدا أن الدكتورة المرحومة مسؤولة عما حدث هذا لا يقوله عاقل

اترحم على الدكتورة واتقدم بالتعازي لكل الاسرة المدرسة معها، ما قلته هو اننا كوزارة ولكي نكون فاعلين في مجال الوقاية لا بد للخبراء والمختصين ان يدرسو سلوك العقرب لحماية المواطنين من هذا المشكل”.

وكشف الوزير أن الجزائر تحصي ما بين 40 الى 50 الف لسعة عقرب في الجزائر والتي تؤدي بين 40 الى 50 وفاة في السنة، معتبرا ذلك “مشكلة كبيرة”، وأضاف “العقرب هو حيوان وانا احمي صحة المواطنين وكل المواطنين، اعتذرت لعدم فهم تصريحاتي ولم اقل ان الدكتورة المرحومة مسؤولة عما وقع لها”.