توزيع 2100 سكن ببرج بوعريريج

أشرف وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الأربعاء ببرج بوعريرج ، على عملية توزيع قرابة 2111 وحدة سكنية ضمن مختلف الصيغ على المستفيدين.

و تتوزع الحصة السكنية الموزعة اليوم ، على 1126 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه (عدل) و 152 سكنا ترقويا مدعما إلى جانب 733 إعانة للسكن الريفي. و أضاف أن هذه العملية "ستتواصل بتوزيع قرابة 30 ألف وحدة سكنية خلال شهر سبتمبر الجاري عبر مختلف ولايات الوطن" ، مشددا على حرص قطاعه على "عامل الجودة و النوعية" حتى لا تقتصر الجهود على "الكم فقط " وذلك من خلال إنجاز أحياء سكنية مدمجة بمرافق عمومية تربوية وأمنية تضمن الراحة والطمأنينة للمواطن مع إعطاء تعليمات لأن تكون موصولة بكل الشبكات.

و طمأن وزير السكن والعمران والمدينة المكتتبين ضمن صيغة البيع بالإيجار لوكالة (عدل) أن كل مواطن قام بدفع الشطر الأول "سيحصل على سكنه وأن جميع الطلبات سيتم تلبيتها خلال السنة المقبلة (2019)"، مشيرا إلى تسجيل عجز يقدر بـ 854 وحدة سكنية ببرج بوعريريج حيث وجه تعليمات للإسراع بإيجاد أرضية لتسجيل هذه الحصة المتبقية من أصل 5464 وحدة استفادت منها الولاية ضمن نفس الصيغة.

و حث طمار بالمناسبة المسؤولين المعنيين على الإسراع في ضبط قوائم السكن الريفي و توزيع الحصة المتبقية من أصل 3 آلاف إعانة استفادت منها ولاية برج بوعريريج والمقدرة بـ 1410 إعانات للسماح بتسجيل برامج جديدة ضمن هذه الصيغة خصوصا أن ثماني (8) بلديات بالولاية مصنفة ضمن مناطق الهضاب العليا .

و قد استهل وزير السكن و العمران والمدينة زيارة العمل والتفقد لولاية برج بوعريريج، بتدشين مجمع مدرسي من نوع "د" بمخطط شغل الأراضي " 1" ، كما وضع حجر الأساس لبناء 1100 وحدة سكنية بصيغة (عدل) بعاصمة الولاية.