سطيف: توقيف 23 متورطا في السقي بالمياه القذرة

عالجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف خلال شهر أوت الماضي 30 قضية تتعلق بجنحة استعمال المياه المستعملة غير المعالجة في السقي الفلاحي.

أوضحت المجموعة الإقليمية اليوم الأربعاء، أنه و في إطار المحافظة على صحة المواطن من خلال مكافحة ظاهرة السقي بالمياه المستعملة بصفة خاصة، تمكنت وحدات الدرك الوطني بسطيف من معالجة ثلاثين قضية تتعلق بجنحة استعمال المياه المستعملة غير المعالجة في السقي الفلاحي تورط فيها 23 شخصا وذلك عبر مناطق مختلفة بإقليم الولاية.

وأضافت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أن هذه العمليات تمت بناء على معلومات مفادها قيام مجموعة من المواطنين بالسقي بالمياه المستعملة ليتم تشكيل دوريات حيث تم ضبط المتورطين يقومون بسقي أراضيهم الفلاحية المزروعة باستعمال المياه المستعملة. وقام المتورطون بحفر خندق و ربطه بمجاري الصرف الصحي المحاذية لأراضيهم و ذلك على مساحة إجمالية مسقية بالمياه المستعملة تقدر بـ 42.50 هكتار .

وعلى إثر متابعة المتورطين بجنحة استعمال المياه المستعملة غير المعالجة في السقي الفلاحي تم حجز 20 مضخة للمياه مختلفة الأنواع وكل العتاد المستعمل وتسليمه لمفتشية أملاك الدولة وكذا أخذ عينات من المياه المستعملة التي تستعمل في السقي قصد إجراء الخبرة عليها وفقا لذات المصدر. وتم تقدير القيمة المالية للمحجوزات بـ 4 ملايين و 350 ألف د.ج .