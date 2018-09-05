مدرب غامبيا: “لم تفوزوا منذ 2013 هذا أمر غريب.. لا أريد الخسارة أمام الجزائر”

دعا المدرب البلجيكي لمنتخب غامبيا، توم سانتفيد، لاعبيه إلى ضرورة تحقيق أول فوز لهم منذ 5 سنوات، من أجل تحقيق “الديكليك” المرجو من جهة، ومن ثم البقاء في سباق التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة في الكاميرون من جهة أخرى، علما أن المنتخب الجزائري سينزل ضيفا على نظيره الغامبي، لحساب الجولة الثانية من تصفيات “الكان”، على ملعب “الاستقلال” في العاصمة “بانجول”.

يشار إلى أن آخر فوز للمنتخب الغامبي يعود إلى تاريخ الـ 8 من سبتمبر من عام 2013، أمام المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين داخل الديار، لحساب تصفيات كأس العالم 2014 التي جرت بالبرازيل.

وشدد التقني البلجيكي اللهجة مع لاعبيه، خلال اجتماعه بهم على هامش الحصة التدريبية التي أجروها أمسية الثلاثاء، حسب ما نقلته أمس الأربعاء صحيفة “ذي بوينت” المحلية، التي قالت في هذا الشأن إن المدرب سانتفيد حاول هز مشاعر المجوعة من خلال التأكيد لهم أن عدم الفوز منذ 2013 يعد أمرا عجبا، قبل أن يؤكد لهم أن الفرصة قد جاءتهم إلى غاية ديارهم من أجل تحقيق ذلك خلال مواجهة “الخضر” السبت المقبل.

جدير بذكره، تأكد التقني البلجيكي من غياب القائد عمر كولي عن مواجهة المنتخب الوطني، من دون ذكر الأسباب ما وضعه في مأزق كبير، لينضم بذلك إلى زميليه حمزة باري ومودو بارو، حسب ما أكدته الصحافة المحلية، وهو ما زاد من متاعب المدرب سانتفيد، خصوصا أنه بات يأمل في قيادة تشكيلة “العقارب” إلى أول فوز لهم بعد 5 سنوات من “الصيام”.