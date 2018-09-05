وزيرة التضامن تعطي إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2018 و 2019 بتيزي وزو

استقبلت ولاية تيزي وزو خلال صبيحة أمس الأربعاء معالي وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة السيدة غنية الدالية التي نزلت ضيفة في زيارة عمل و تفقد قادتها إلى مختلف المرافق التابعة لقطاعها بولاية تيزي وزو.وخلال هذه الزيارة، أشرفت معالي الوزيرة على إعطاء إشارة إنطلاق الموسم الدراسي 2019-2018 بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين المتواجد ذهنيا ببلدية واقنون ، كما قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بزيارة و تفقد المركز المسير من طرف الجمعية الولائية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المتواجد ببلدية «أيت أومالو« في ولاية تيزى وزو . كما قامت ممثلة الحكومة خلال تواجدها ببلدية تيزى وزو بزيارة تفقدية للمدرسة الابتدائية «ميمون موح أرزقي»، أين قامت بتفقد وضع القسم الخاص بالأطفال المعاقين ذهنيا و المؤسسة الخاصة باستقبال الطفولة المسعفة و كذا دار الأشخاص المسنين ببوخالفة .وخلال زيارتها لمعرض وكالة التنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قامت معالي الوزيرة بتوزيع صكوك بنكية للمستفيدين من القرض المصغر مع ماكينات الخياطة لفائدة النساء الريفيات في إطار مشروع مكافحة الفقر مع توزيع أجهزة و كراسي متحركة لفائدة الأشخاص المعوقين المعوزين كما قامت ممثلة الحكومة بزيارة مركز استقبال الطفولة الصغيرة «كناري الصغير» إلى جانب زيارة مؤسسة الطفولة المسعفة بقرية بوخالفة بتيزي وزو.