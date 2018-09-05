الطفل المشتبه في إصابته بالكوليرا لايحمل البكتيريا

تبين أن الطفل المشتبه في إصابته بالكوليرا الذي كان على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية آ أس آل المتجهة من وهران نحو مدينة بيربينيا (فرنسا) ليس حاملا للبكتيريا، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء من قنصل الجزائر بمونبولييه.

وأوضح والدا الطفل أن التحاليل المعدة بالمركز ألإستشفائي لبيربينيا أكدت عدم وجود البكتيريا لدى الطفل البالغ من العمر ثمان سنوات والذي غادر المستشفى.كما غادر المسافرون الذين كانوا على متن الطائرة التابعة للشركة الفرنسية آ آس آل مطار بيربينيا والتحقوا ببيوتهم بعد "تطهير اليدين" وتدوين عناوينهم وهوياتهم من أجل متابعة تطور حالتهم الصحية.

وأوضحت قناة سي نيوز أن احد أفراد طاقم الطائرة هو من أطلق الإنذار باشتباه حمل طفل عمره 8 سنوات "للبكتيريا". وأشارت القناة نقلا عن الوكالة الجهوية للصحة أن الأمر يتعلق بإنذار خاطئ وأن الطفل لم يكن حاملا لبكتيريا الكوليرا.

وللإشارة فإن بؤرة الكوليرا قد تم اكتشافها بداية شهر أوت المنصرم، وقد مست نهاية نفس الشهر 74 حالة عبر أربعة ولايات (البليدة، تيبازة، البويرة والجزائر العاصمة).

وحسب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فإنّ وباء الكوليرا يبقى محصورا الآن على مستوى ولاية البليدة فقط. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، مختار حسبلاوي، أنّ "الوضعية الوبائية متحكم فيها فيما سيتم الإبقاء على نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية التي عرفتها بلادنا وإلى غاية عدم تسجيل أي حالة مشتبه فيها".