وزير السكن يكشف عن توزيع قرابة 30 وحدة سكنية خلال هدا الشهر عبر ولايات الوطن

اشرف مساء امس بدار الثقافة محمد بوضياف وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار علىحفل توزيع 2111 حصة سكنية من مختلف الانماط منها 1126 وحدة سكنية من صيغة عدل و 152 سكن ترقوي حر إلى جانب 733 إعانة للسكن الريفي السيد الوزير وفي كلمته اكد بأن هذه العملية التي تندرج ضمن عمليات توزيع السكن المتواصلة عبر ولايات الوطن و التي هي حسبه “ثمرة برنامج رئيس الجمهورية السيدعبد العزيز بوتفليقة الذي يعطى عناية بالغة لقطاع السكن اين جعله من ضمن الاولويات وسخر له كل الإمكانيات اللازمة رغم الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد “واوضح بان العملية ستتواصل كل شهر حسب البرنامج المسطر على مدار الاربعة اشهر الاخيرة خلال هذا الشهر بتوزيع قرابة 30 ألف وحدة سكنية وطنيا واشار الى ان خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة للقطاع تتضمن عامل النوعية والجودة في انجاز السكنات وحتى المرافق العمومية من اهم الانشغالات حنى لا يقتصر حسبه المجهود عن الكم ليسلم الى المواطن حسبه منتوجا سكنيا متميزا حاثا كل الفاعلين على ظرورة اتقان العمل والصرامة في متابعة الاشغال من جهة اخرى اكد على حرصه على انجاز إحياء سكنية مدمجة بمرافق عمومية تربوية و أمنية تضمن الراحة و الطمأنينة للمواطن مع إعطاء تعليمات أن تكون مربوطة بكل التوصيلات الظرورية السيد الوزير طمان كل من سدد الشطر الاول لوكالة عدل في اطار عدل 02 سيحصل على سكنه حيث احصى 5446 مكتتبا بالولاية في حين ان البرنامج المسجل بلغ 4600 وحدة كما يتم ايضا تلبية جميع الطلبات خلال السنة المقبلة واشار تسجيل عجز مقدر ب 854 وحدة سكنية ببرج بوعريريج اين اعطى تعليمات صارمة للإسراع في إيجاد الأرضية لتسجيل هذه الحصة المتبقية من أصل 5464 وحدة على ان تغطى كافة الطلبات في 2019 داعيا وكالة عدل الى الاسراع في ايجاذ العقار بالتنسيق مع السلطات الولائية وتسريع وتيرة الانجاز كما دعا السلطات المحلية الى الاسراع في ضبط قوائم السكن الريفي و توزيع ا1410 اعانة متبقية من اصل لحصة 3000 إعانة استفادت منها الولاية للسماح بتسجيل برامج جديدة بهذه الصيغة خاصة وان رئيس الجمهورية يعطي اولوية للعالم الريفي وان الوزارة ستقوم مع السلطات بتموين كل التهييئات بالنسبة لكل المساكن المنتهية من البناء والتي لم تسلم بسبب عدم توفير التهيئة الخارجية .من جهته والي الولاية السيذ صالح العفاني وفي كلمتة اكد بانها العملية السادسة التي تشهدها الولاية خلال السنة الجارية اين تم توزيع 8662 وحدة سكنية من مختلف الانماط بما فيما الحصة الخاصة ببرنامج عدل والذي حسبه يعرف انتعاشا ملحوظا من خلال اعادة تنشيط مختلف الورشات وكذا من خلال المتابعة الميدانية وفقا لتعليمات وتوجيهات الوزارة المعنية والحرص على الالتزام بالمعايير والمقاييس المطلوبة خاصة ما تعلق بنوعية الانجاز مؤكدا حرصه على تخطي كل العقبات وتحدي كل الصعوبات التي سبقت عملية الانجاز الوزير ببعد ان استمع الى عرض حول قطاع السكن بتدشين مجمع مدرسي من نوع “د” بمخطط شغل الأراضي” 1″ بعاصمة الولاية كما قام بوضع خحر حجر أساس لبناء 1100 وحدة كنية بصيغة عدل