كتب لكل الأطوار بمعرض الكتاب بقسنطينة

تحتضن دار الثقافة مالك حداد بقسنطينة معرض بيع الكتاب المدرسي الذي افتتح بداية هذا الأسبوع من قبل ديوان المطبوعات المدرسية برعاية وزارة التربية الوطنية وقد شهد في أيامه الأولى إقبالا كبيرا من قبل أولياء التلاميذ لما يحتويه المعرض من مختلف الكتب و العناوين لكل الأطوار التعليمية انطلاقا من التحضيري إلى غاية الثالثة ثانوي بأسعار مقبولة. وصادف معرض بيع الكتاب موعد الدخول المدرسي ليتمكن التلاميذ وأوليائهم من اقتناء ما يلزمهم من كتب مدرسية في ظروف جيدة دون الدخول في رحلة بحث عنها، لاسيما للراغبين في التحصل عليها قبل تواجدها في المؤسسات التربوية مع انطلاق الدخول المدرسي يعرف توافدا كبيرا من قبل المعنيين في ظل توفر كل العناوين المدرسية ، وحتى الطبعات الجديدة منها دون أي نقص، حتى الشعب المختلفة فيما بتعلق بالطور الثانوي، وكذا طبعات 2018 المتمثلة في 3 كتب خاصة بالسنة الثالثة متوسط و 4 كتب للسنة الثانية متوسط، وحسب الجولة الميدانية لاحظنا التنظيم المحكم والارتياح الكبير لأولياء التلاميذ ، حيث أكد لنا أحدهم أنه اقتنى كل الكتب الخاصة بطفليه في الطورين الابتدائي و المتوسط، حيث بلغ ثمن الكتاب الأول في السنة الرابعة ابتدائي ب 1810 دينارا و الثاني في السنة الأولى متوسط ب 2480 دينار ، وهي الأسعار التي وصفها بالمعقولة، فيما لاحظنا أن السعر الأعلى للكتب المعروضة تخص شعبة الرياضيات، والتي يصل سعرها إلى 3140 دينار، في وقت شهدنا فيه إقبالا غير محدود على كل الشعب و الأطوار دون استثناء ، حتى كتب التحضيري الخاص بالأطفال دون سن التمدرس والتي يقدر سعرها ب 320 دينار، هذا و يتواصل المعرض حسب المنظمين على مدار أسبوع بهدف تمكين أكبر عدد من المتمدرسين من اقتناء كتبهم المدرسية بكل أريحية تامة.