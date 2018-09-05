سيترام تطلق خدمة البطاقة بدون لمس

أطلقت مؤسسة سيترام بسيدي بلعباس تذكرة جديدة تسمى البطاقة بدون لمس والتي ستحل محل البطاقة الكلاسيكية بالتدريج و يتم استلامها من الوكالات التجارية الخمس. هذا وستعرف البطاقة الجديدة نفس أسعار البطاقة الكلاسيكية والتي تتفاوت حسب السن وحسب الحالة الاجتماعية منها اشتراك سينيور والمقدرة ب 720 دج، واشتراك جينيفر المقدرة ب 840 دج وهي التي تخص الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فضلا عن الاشتراك الجامعي الذي يخص الطلبة الجامعيين والذي لا يزيد عن 600 دج، والاشتراك المدرسي الذي يقدر ب 350 دج أما الاشتراك الأسبوعي فيقدر هو الآخر ب 350 دج. هذا وتؤكد مؤسسة سيترام أن كل من يريد اقتناء هذه البطاقة الجديدة عليه التقرب من الوكالات الخمس التي تختص في بيع وتجديد بطاقات الاشتراك وذلك بإيداع ملف يحتوي على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة مدرسية وصورة شمسية إضافة إلى مبلغ الاشتراك.

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