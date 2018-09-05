سكان الجسر الأبيض يشرعون في حملة لتنظيف حيهم

خرج الشبان القاطنون في محور الدوران الإخوة كاييل بالجسر الأبيض بعنابة إلى الشارع من أجل تنظيف حيهم حيث قاموا بطلاء كامل جدران الحي باللون الأبيض وعملوا على صيانة الأرصفة المكسرة باستعمال الإسمنت وقاموا بطلاء الأرصفة باللونين الأبيض والأزرق، وعرفت هذه الحملة مشاركة الشبان والكهول وحتى الشيوخ في أجواء مميزة حيث اتفقوا على وضع اليد في اليد من أجل تنظيف حيهم، وقامت جمعية الدراجة الخضراء المعروفة بتشجيعها لكل الحملات الحضارية بنشر صور لهذه المبادرة عبر صفحاتها الرسمية على الفايسبوك، وشجع رئيس جمعية «غرين بايك» السكان المقيمون بالقرب من محور الدوران الإخوة كاييل، وسيظهر هذا الحي بحلة جديدة خاصة أن أبواب بعض سكناته بالأقواس ويعتبر من بين أعرق الأحياء الشعبية بمدينة عنابة، وامتدت هذه المبادرة إلى غاية حي بلعيد بلقاسم المعروف بـ «لاسيتي جوانولا» الذي بدأ سكانه في التحرك من أجل تنظيف حيهم، ومن جهة أخرى التقى رئيس جمعية «غرين بايك» بأعضاء جمعية حي «جبانة ليهود» حيث سيقومون بحملة نظافة ضخمة في حيهم خلال الأيام القليلة القادمة، وعرفت الفترة الأخيرة تحرك سكان مختلف الأحياء الذين يقومون بمبادرات شخصية وينظفون أحياءهم ويتمنى الجميع أن تمس هذه الحملات باقي الأحياء والبلديات التي ينقصها الوعي ومثل هذا النوع من الحملات التحسيسية الحضارية.