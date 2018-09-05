حليش: بلماضي يمتلك مفاتيح النجاح مع المنتخب الوطني

أكد رفيق حليش مدافع المنتخب الوطني بأن المدرب الوطني الجديد جمال بلماضي يملك مفاتيح النجاح مع الخضر، لو تهيأت له الظروف المواتية، وأضاف حليش بأنه لا يزال طامعا في الحصول على مكانة أساسية مع المنتخب رغم كبر سنه، وأن خبرته ستفيد اللاعبين الشباب، في حين وصف معنوياته اللاعبين في معسكر المنتخب الوطني بالجيدة نظرا الى الأجواء الرائعة التي تسود داخله، وقال: “كل شيء على أحسن ما يرام، والجميع مستعد للعمل بجدية، ونحن متفائلون جدا بقدوم المدرب جمال بلماضي إلى المنتخب الوطني”، وأضاف: “أي منتخب في العالم، يجب أن يعتمد على لاعبي الخبرة، لكي يلتفوا حول الشباب وهذا من واجبنا، وفي نفس الوقت لا زلنا نطمع في مكانة مع المنتخب، لكي نؤدي دورنا داخل الملعب وخارجه”.