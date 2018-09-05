محرز :”الجمهور الجزائري الأفضل في العالم”

في تصريحات لاحدى القنوات الفرنسية قال نجم المنتخب الجزائري و نادي مانشستر سيتي رياض محرز بأنه يرى الجماهير الجزائرية الافضل في العالم من حيث تشجيع منتخب بلادها و اضاف رياض :فخور بانني جزائري عندما كنت في ليستر سيتي كنت التقي دائما المشجعين الجزائريين لديهم شغف كبير وهو يمتلكون،طريقة استثنائية في التشجيع ،احببت دائما ان العب مع المنتخب الوطني الجزائري و هم يشجعوننا. وعن اختياره بين التتويج مع فريقه مانشستر سيتي بدوري الابطال او التتويج مع المنتخب الجزائري بلقب كأس امم افريقيا 2019 ،قال محرز:” انه سؤال صعب للغاية لكنني اريد الفوز بكلا البطولتين ” وفي الأخير عبر رياض عن سعادته بالانضمام الى نادي مانشستر سيتي و بفخره بالدفاع عن الوان المنتخب الوطني.