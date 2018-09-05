بونجاح يحصد جائزة أفضل لاعب في شهر أوت

نال النجم الجزائري بغداد بونجاح هداف فريق السد القطري جائزة أفضل لاعب عن شهر أوت2018، بعد المردود والمستوى الكبير الذي قدمه مع ناديه في الأسابيع الأربعة الأولى من البطولة المحلية.

وقد شارك الدولي الجزائري مع السد في الأسابيع الأربعة أمام الخريطيات والعربي والغرافة والشحانية، بعدد دقائق وصلت إلى 374.1 دقيقة.. وسجل خلال هذه المباريات 11 هدفا بمتوسط 2.75 هدف في المباراة الواحدة كما أن لديه تمريرة حاسمة.

ويتصدر بونجاح قائمة هدافي البطولة المحلية حتى الآني حيث سجل ثلاثة أهداف للسد في مباراة الخريطياتي وأحرز سبعة أهداف أمام العربيي وهدفا سجله في مباراة الشحانية الأخيرة بالأسبوع الرابع.

ويعد بغداد بونجاح واحدا من أهم وأبرز لاعبي السد بشكل خاص و البطولة القطرية عامة فهو هداف متميز ويجيد مهارة تسجيل الأهداف في شباك المنافسين سواء بالتسديدات أو الضربات الرأسية كما أنه يجيد التمركز في الملعب مما يمنح فريقه الأفضلية في غالبية المباريات.

ومنذ التحاقه بالسد وهو يقدم مستوى كبيرا ومتميزا للغاية في كل موسمي كما أنه بدأ الموسم الجاري في غاية القوة والتحدي ليؤكد يوما بعد الآخر أنه من أهم وأبرز لاعبي البطولة ونادي السد.