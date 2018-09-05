غولام يتعافى تدريجيا ويعود إلى المنافسة قريبا

كشف ألفونسو دي نيكولا، طبيب فريق نابولي الإيطالي، عن موعد عودة اللاعب الجزائري فوزي غلام للملاعب، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وغاب اللاعب الدولي الجزائري عن أغلب فترات الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل التعرض لكسر في رضفة الركبة، ليتواصل غيابه عن الملاعب.

وقال طبيب نابولي، في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء: “سنحصل على الضوء الأخضر قريبا من البروفيسور مارياني الطبيب المعالج للدولي الجزائري بشأن موعد عودته، فوزي يتعافى بشكل جيد للغاية، على عكس ما حدث بعد الإصابة الثانية، والمشاكل التي عانى منها تم حلها بعد العملية الجراحية بنهاية جوان الماضي، ، لذا بات قريبا من التعافي بشكل كامل والمشاركة في التدريبات”.

أختتم طبيب نابولي: “أنشيلوتي مدرب الفريق لا يطيق الانتظار لاستعادة خدمات غلام، لكننا نحاول التصرف بعقلانية، دعنا نقول أنه بنهاية سبتمبر سيتمكن غلام من المشاركة”.

ولم يلعب غلام أي مباراة منذ شهر نوفمبر 2017، لكنه قد يدعم قائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جهة أخرى قال المدرب الإيطالي لفريق نابولي كارلو أنشلوتي أن غولام سيخضع للإختبارات الأسبوع المقبل من طرف البروفيسور مارياني من أجل الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية “.

هذا وكان نادي نابولي الإيطالي قد أبدى تمسكه بفوزي غلام، إذ رفض رحيله إلى فريق آخر، رغم غيابه عن المنافسة لمدة تقارب التسعة أشهر بسبب الإصابات التي تعرض لها منذ نوفمبر الماضي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية أن إدارة نادي نابولي رفضت عروضا عديدة في الآونة الأخيرة خاصة من نادي أولمبيك مرسيليا و مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي، لكن إدارة نابولي رفضت الدخول في مفاوضات مع أي فريق.