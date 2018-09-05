أويحي يلتقى الممثل السامي للاتحاد الافريقي كارلوس لوباز في بكين

استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الاربعاء بالعاصمة الصينية بكين حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى .

الممثل السامي للاتحاد الافريقي المكلف بالعلاقات بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي كارلوس لوباز.

وجرى اللقاء على هامش قمة المنتدى حول التعاون الصيني-الافريقي الذي مثل احمد أويحيى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أشغاله.

وسمح اللقاء للطرفين بتبادل وجهات النظر حول الموقف الافريقي الموحد الذي ينبغي أن يكون القاعدة المرجعية في محادثاته مع الاتحاد الأوروبي.

وحول المفاوضات التي تفضي إلى تجديد اتفاق الشراكة بين افريقيا والبحر الكاريبي و المحيط الهادئ لما بعد 2020.

جرى هذا اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.