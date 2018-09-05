أكثر من 30 ملعبا جواريا في طور الانجاز لفائدة الشباب عبر بلديات ولاية تمنراست

يجري انجاز ما لا يقل عن 34 ملعبا جواريا معشوشبا لفائدة شباب مختلف بلديات ولاية تمنراست والتي رصد لها غلافا ماليا بقيمة تتجاوز 157 مليون دج ي حسب ما علم من مسؤولي قطاع الشباب و الرياضة.

وتسجل تلك المرافق الرياضية الجديدة الموزعة عبر عديد الأحياء و القرى نسبا متوا فتة من الإنجاز ي منها 14 منشأة بأحياء مدينة تمنراست ي وملعب واحد بعين قزم و آخر بتين زواتين الحدوديتين ي إلى جانب ملاعب في كل من القرى النائية ترهنانات و تاهيفت و تغهوهاوات ي حسب ما أوضح لـ"وأج" مدير القطاع بالنيابة, ناجمي ميلود.

وستضاف تلك المشاريع الرياضية الجديدة إلى 42 ملعبا جواريا مستغلا حاليا عبر إقليم الولاية والتي تضمن تأطيرا ملائما للشباب و شروطا أفضل لممارسة

لعبة كرة القدم ي مما يساهم في حمايتهم من أخطار الآفات الإجتماعية ي يضيف ذات المسؤول .

ويتم التنسيق مع مختلف الفاعلين الجمعويين في تسيير و استغلال هذه المنشآت الرياضية الجوارية باعتبارها مكسبا هاما لشباب المنطقة ي مثلما أشير إليه.

وفي سياق متصل يجري إنجاز ثماني (8) مسابح جوارية جديدة عبر مختلف أحياء مدينة تمنراست بتكلفة مالية فاقت 332 مليون دج ي والتي من شأنها أن توفر فضاءات للشباب للترفيه وممارسة السباحة .