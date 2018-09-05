"الخضر" يطيرون اليوم إلى بانجول على متن طائرة خاصة وسط إصرار على الفوز

يطير اليوم وفد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم إلى العاصمة الغامبية بانجول على متن طائرة خاصة تأهبا للمواجهة الهامة التي تنتظر "الخضر" السبت المقبل أمام غامبيا برسم الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المقررة العام المقبل بالكاميرون.

وتحدو العناصر الوطنية إصرار وعزيمة كبيرة لإهداء الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي أول انتصار في أول امتحان له على رأس العارضة الفنية للأفناك خلفا لسلفه رابح ماجر. وقررت الفاف تنظيم منطقة مختلطة للاعبين صبيحة اليوم انطلاقا من العاشرة إلا الربع للإجابة على أسئلة الصحفيين بالمركز التقني بسيدي موسى وبعدها يشدون الرحال في الأمسية إلى غامبيا دون الإدلاء بأي تصريح في المطار حسبما جاء في بيان الهيئة الفدرالية . وسيكتشف الوجهان الجديدان للمنتخب الجزائري فريد بولاية و ألكسندر أوكيجا لأول مرة أدغال إفريقيا . وسيكون في استقبال" الخضر" بمطار بانجول المناجير العام للمنتخب حكيم مدان والذي حل أول أمس ببانجول لإنهاء ترتيبات إقامة رفقاء الحارس وهاب رايس مبولحي بفندق "أوسيون باي" والذي يقع على بعد 26 كلم من مطار بانجول الدولي. وتم تخصيص حافلتين لنقل أشبال بلماضي من المطار إلى الفندق. وسيكون فندق أوسيون باي تحت تصرف" الخضر" بأكمله، باستثناء 4 أو 5 غرف التي يبيت فيها بعض السياح. وسيجري" الخضر " غدا بملعب الاستقلال أخر حصة تدريبية في نفس توقيت اللقاء الرسمي وفق ما تقتضيه قوانين الفيفا. وسيعمل بلماضي خلالها على وضع آخر اللمسات والروتوشات على التشكيلة الأساسية . ونشير أن الجزائر فازت في الجولة الأولى أمام الطوغو بهدف نظيف بقيادة الناخب الوطني السابق الإسباني لوكاس ألكاراز ،فيما خسرت غامبيا أمام البنين الأمر الذي يجعل الغامبيون يوظفون كامل أوراقهم لتحقيق الفوز وإعادة الأمل خصوصاً أن المباراة ستقام على ملعبهم ووسط جمهورهم.