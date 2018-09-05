بن غبريت: “التلميذ والموظف ملزمون بإحترام الهندام الداخلي للمؤسسات التربوية”

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن الملابس والهندام الداخلي للتلاميذ يجب أن يكون محترما، كما ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة.

و أضافت بن غبريت، على هامش ندوة صحفية بمناسبة الدخول المدرسي، اليوم الأربعاء، من معسكر، أن التلميذ يجب أن يرتدي مئزر داخل المدرسة.

كما أن أي موظف داخل المؤسسة التعليمية، يجب أن يكون بهندام محترم ولائق.

وكشفت الوزيرة أن الدخول المدرسي لهذا الموسم، تم التحضير له منذ شهر جوان الماضي .