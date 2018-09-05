فورار: “إطمئنوا.. وادي بني عزة ليس له علاقة بمياه الشرب”

أكد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أن وادي بني عزة بالبليدة ليس له علاقة بمياه الشرب.

وطمأن فورار المواطنين، بالأخص البليديين أن وادي بني عزة لا يشكل خطرا عليهم بما أنه لا يستغل للشرب.

مؤكدا أنه ستتخذ كل التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة من أجل، تطهيره وتنقيته نهائيا

واوضح ذات المتحدث في تصريح هاتفي لـ “النهار”، اليوم الأربعاء، أن هذا الوادي لا يمكنه نقل العدوى للإصابة بداء الكوليرا.