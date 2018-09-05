أويحيى للصّينيين: ضرورة تسليم الجامع الأعظم في الآجال المحددة

استقبل الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، يوم الأربعاء ببكين على هامش المنتدى الـ 3 للتعاون الصّيني-الإفريقي رؤساء المؤسّسات الصّينية المتواجدة بالجزائر.

وهذا بهدف تقييم مدى تنفيذ المشاريع طور الإنجاز في الجزائر في إطار شراكات بين الجزائر و الصّين.

و يتعلق الأمر بممثّلي مؤسّسات صينيّة منها المؤسّسة الوطنية الصّينية للبناء والهندسة “سي اي اس او سي”.

المكلّفة ببناء الجامع الكبير بالعاصمة.

وتمّ التركيز، في هذا الصّدد ،على أهميّة تسليم هذا المشروع في الآجال المحدّدة، علما أنّ هذه المؤسّسة تتكفّل أيضا بمشروع ميناء الوسط.

وفي لقائه مع رئيس المؤسسة الصّينية للإستثمار “سي.ار.سي.سي” المكلّفة بإنجاز مشروع تحويل الفوسفات شرق الوطن.

أبرز أويحيى البعد الإستراتيجي لهذا المشروع كونه يكفل بتقديم إسهام جوهري للإقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، جدّد رئيس المؤسّسة سي.ار.سي.سي كلّ الإهتمام الذي يتم إيلاؤه لهذا المشروع الهام.

وكذا التزام ذات المؤسسة بإنجازه.

كما استقبل أويحيى رئيس الشركة الصينية لإنشاء منشآت السكك الحديدية (سي.أر.سي.سي) التي تعنى بإنجاز مختلف برامج البناء.

لا سيما الطّرقات و السكك الحديدية.