بدوي يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إستقبل، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، صبيحة اليوم الأربعاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط.

و شمال إفريقيا، فريد بلحاج، حسب تغريدة للوزير عبر صفحته الرسمية بالتويتر، حيث يقوم بزيارة للجزائر تدوم ثلاثة أيام.

يلتقي من خلالها بمختلف المسؤولين الجزائريين، من وزارات المالية والداخلية والنقل والبنك المركزي.

و أضاف بدوي أن اللقاء شكل بلحاج، فرصة لعرض الإصلاحات التي تقودها وزارة الداخلية لعصرنة الادارة، لا سيما بخصوص تثمين موارد البلديات.

كما كان فرصة للتأكيد على أهمية التبادل و الحوار بين البنك الدولي و وزارة الداخلية، في إطار تبادل الخبرات و المساعدة التقنية.