فورار : وادي بني عزة يصب في مازفران.. وسيتم تطهيره وتنقيته كليا
كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أن مصدر وباء الكوليرا مصدره وادي بني عزة بالبليدة.
و أضاف فورار في إتصال هاتفي له عبر قناة النهار، أن هذا الواد يصب في مزافران بالجزائر العاصمة كاشفا أن أول حالة سجلت للداء كانت في خزرونة بالبليدة.
و أكد مدير الوقاية، أنه سيتم تطهير الوادي تطهيرا كليا، وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لتنقية الوادي.
أين سيكون هناك تنسيق مع مختلف الوزارات من أجل التجنيد لهذه العملية.
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