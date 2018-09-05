زوج الممرضة الضحية يفتح النار على إدارة مستشفى مصطفى باشا (فيديو)

نفى زوج الممرضة التي تعرضت أمس إلى حادث داخل المصعد بمستشفى مصطفي باشا أنه تكون زوجته قد حاولت الانتحار كما صرح بذلك مدير المستشفي عبد السلام بنانة في إحدى الوسائل الإعلامية.

وأوضح زوج الضحية في فيديو نشره اليوم الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن زوجته شرعت في العمل بالمستشفي قبل حولي شهرين كممرضة تخدير، واصفا ظروف العمل بالسيئة جدا من بينها التعطل الدائم للمصعد الذي يعمل بشكل يدوي.

وفي ذات الصدد قال المتحدث إن مركز الشرطة الثامن الذي يدخل المستشفى ضمن اختصاصه رفض استقبال شكوى كان ينوي رفعها ضد إدارة المستشفي.

كما طالب زوج الضحية بضرورة توقيف المسؤولين عن تسيير أكبر مستشفى بالعاصمة عن العمل من أجل حماية العمال وتجنب ضحايا جدد، كاشفا عن وفاة طبيب قبل حوالي الستة أشهر والذي تم التستر عليه حسب قوله.

ومن جهة أخرى قال الزوج إن وزير الصحة قام بزيارة إلى المستشفى ليلا للوقوف على حالة الضحية، وتم منعه من مقابلته.