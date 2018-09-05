لا سكنات إلزامية ووظيفية بالمدارس إلا برخصة مسبقة

راسلت، مؤخرا، وزارة التربية الوطنية مديري التربية على المستوى الوطني، تحذرهم من إنجاز أشغال دون الحصول على رخصة مسبقة لإجراء تغييرات بهياكل المؤسسات التعليمية، وبالخصوص ما تعلق بالسكنات الإلزامية والوظيفية.

وحذرت في هذا الصدد، تعليمة الوزارة التي تحمل ختم أمينها العام، تحوز “الشروق” نسخة منها، مديري المؤسسات التعليمية، على اختلاف أطوارها، من القيام بأشغال وتوسيعات دون جدوى بالمؤسسات التي يشرفون على تسييرها، خاصة على مستوى السكنات الإلزامية والوظيفية وذلك من دون إعلام مسبق للوصاية أو استشارة الهيئات التقنية المختصة وموافقة المصالح المركزية، الأمر الذي يتسبب- تقول المراسلة- في تسجيل تجاوزات خطيرة ببعض البنايات قد تهدد أمن وسلامة الأفراد بالمؤسسة التعليمية وسكناتها، بل وتعرقل حتى وظيفتها.

وأشارت مراسلة الأمين العام لوزارة التربية إلى نشوب نزاعات جراء هذه التصرفات غير المسؤولة، واعتبرت الوزارة هذا الأمر بمثابة تعد مباشر على الأملاك العمومية بل وخرقا واضحا لقواعد التسيير، ما يترتب عنه متابعات قضائية لدى الجهات المختصة فضلا عن العقوبات الإدارية المناسبة تجاه كل مسؤول عن هذه التجاوزات غير المسؤولة- تحذر الوزارة.