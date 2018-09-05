انجاز رصيف جديد للغاز الطبيعي المميّع بسكيكدة

أكد توفيق حكار، نائب الرئيس للأعمال والتطوير والتسويق لدى سوناطراك، الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لتقييم العروض التقنية والمالية المتعلقة بمشروع انجاز الرصيف الجديد للغاز الطبيعي المميّع وتوسعة الميناء البترولي لسكيكدة نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل.

وأوضح حكار، في تدخل له، خلال جلسة تقديم مشروع انجاز الرصيف الجديد للغاز الطبيعي، أن “تقييم العروض التقنية المتعلقة بمشروع انجاز الرصيف، سيجري خلال شهر سبتمبر الجاري، وبعد هذا التقييم سيتم الشروع في فتح العروض المالية التي ستمّكن في الأخير من اختيار شركة واحدة من بين الأربعة المختارة لإنجاز هذا المشروع”.

وذكر المسؤول، أن الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام، قد تم إطلاقه في 18 مارس 2018، مشيرا في الوقت نفسه، أن من بين 13 شركة تم اختيار خمسة منها لباقي العملية.