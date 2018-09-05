انقطاع التزود بالمياه الشروب في 6 بلديات بتيبازة

ستشهد كلّ من بلديات القليعة فوكة دواودة شعايبة وبوسماعيل وخميستي انقطاعا في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

وحسب بيان لمؤسسة سيال، أنّ هذا الإنقطاع سيكون اليوم الأربعاء بسسب أعمال صيانة على مستوى محطة فوكة.

وأعلمت مؤسسة سيال أنّ، وينتظر أن يتم استئناف خدمة التزويد بمياه الشرب بشكل تدريجي خلال نفس اليوم على الساعة الحادية عشرليلا وفقاً لنفس البيان.

و الذي أشار إلى وضع نظام للتزود بالمياه عن طريق الصهاريج لضمان الاستخدامات ذات الأولوية “المؤسسات العمومية والمستشفيات”.