أوكيدجا: “تحصلت على جواز السفر الجزائري منذ ثلاثة أشهر وأنا فخور بذلك”

أكد الحارس الدولي الجزائري “أليكسندر أوكيدجا” أنه سعيد بإنضمامه إلى المنتخب الوطني بعدما تلقى أول إستدعاء من الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي.

وأجرى حارس فريق ميتز الفرنسي حوارا مع موقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء والذي قال فيه :

“أنا سعيد وفخور بحمل ألوان المنتخب الوطني، وأنا متفاجئ برؤية هذه المجموعة التي تطبق تعليمات المدرب، وأضن أن هذا التربص سيسمح لبعض اللاعبين للتعارف فيما بينهم والتعرف على المدرب”.

وأضاف:”الإتصالات الأولى كانت مع المدرب حاليلوزيتش سنة 2012، لكنني للأسف لم أتمكن من الإنضمام إلى المنتخب بسبب الوثائق التي لم تكن كاملة ”

“منذ ثلاثة أشهر تحصلت على جواز سفر بيوميتري، وتلقيت إتصال من طرف بلماضي من أجل الإلتحاق بهذا التربص الذي يسبق مواجهة غامبيا، ولبيت الدعوة بكل فخر وإعتزاز، وأنا أتمنى أن يعود المنتخب الوطني بنفس القوة التي كان عليها سابقا، خصوصا على الساحة الإفريقية.”