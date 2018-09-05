وكالات الأنباء تطالب غوغل وفايسبوك بتقاسم عائدات الإعلانات

طالبت وكالات أنباء أوروبية شركات أنترنت عملاقة في مقدمتها غوغل (Google) وفايسبوك (Facebook)، إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام.

وأضاف بيان صادر عن رابطة وكالات الأنباء الأوروبية (EANA) حسب وكالة الأناضول، أن على شركات الأنترنت مثل غوغل وفايسبوك تقاسم المزيد من عائدات الإعلانات، داعية البرلمان الأوروبي لتعديل عدم توازن قوانين "حقوق النشر".

ومن المتوقع أن يطرح البرلمان الأوروبي قانونًا جديدًا بشأن حقوق المؤلف لإجبار شركات الأنترنت العملاقة على دفع المزيد لصالح المحتوى الإبداعي المستخدم على منصاتها.