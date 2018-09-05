تدريس اللغة الأمازيغية لأول مرة في معسكر

وصلت وزيرة التربية نورية بن غبريت، تصل إلى ولاية معسكر لاعطاء الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي الجديد.

واستمعت الوزيرة، إلى شروحات مدير التربية التي تضمنت أهم المستجدات التي عرفها القطاع بالولاية.

وستدرس اللغة الامازيغية لأول مرة بـ 5 مؤسسات تربوية، كما ستستفيد 8 مؤسسات أخرى من الطاقة الشمسية.

وحظيت بن غريت، بتكريم من قبل الفرقة الموسيقية، التي استقبلتها بمطار غريس.

وتوزعت الحصيلة الرقمية لمجهودات الدولة المخصصة لقطاع التربية بولاية معسكر تحضيرا للدخول المدرسي 2018-2019 على النحو التالي:

البرنامج القطاعي 12 عملية بغلاف مالي :539.000.000.00 دج

البرنامج البلدي للتنمية 09 مدارس بغلاف مالي :82.260.000.00 دج

ميزانية الولاية 36 مدرسة بغلاف مالي 60.000.000.00 دج

ميزانية البلديات 124 مدرسة بغلاف مالي: 259.383.630.21 دج

البرمجة لتهيئة 12 مدرسة بغلاف مالي 35.000.000.00 دج

استفادة مدرسة نموذجية بالإنارة والماء الساخن بواسطة الطاقة الشمسية بغلاف مالي من ميزانية الولاية 2.800.000.00 دج

المبلغ الإجمالي 978.443.630.21 دج