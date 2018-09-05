بالفيديو..التلاميذ مجبرون على غسل الأيدي قبل الدخول إلى الأقسام

باشر صبيحة اليوم الأربعاء، التلاميذ التوجه إلى مقاعد الدراسة والذي قدّر عددهم بـأزيد من 9 ملايين تلميذ.

وشهدت هذه السنة الدخول المدرسي، إجراءات جديدة بعد انتشار وباء الكوليرا في عدد من الولايات.

هذا ورصدت كاميرا النهار، كيف تم إجبار التلاميذ على غسل أيديهم بالصابون قبل التوجه للأقسام.

وهذا كإجراء وقائي إتخذته وزارة التربية لتفاتي تنقل الأمراض والبيكتيريات بين التلاميذ.

للإشارة، عرفت الجزائر في الأسابيع الماضية إنتشار وباء الكوليرا،وهو ما أدى لوفاة شخصين،فيما تم معالجة الحالات الأخرى التي تم تسجيلها.