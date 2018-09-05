رئيس “ريال بيتيس” يكشف سبب عدم تفريطه في “بودبوز” !

كشف “أنخيل هارو” رئيس “ريال بيتيس” سبب عدم تفريطه في خدمات “رياض بودبوز” رغم العرض المغري الذي وصله من طرف فريق “نيس” الفرنسي.

وكان نادي “نيس” قد عرض ما يقارب الـ12 مليون أورو لضم اللاعب الجزائري خاصة وأن هذا الأخير وافق على العودة إلى فرنسا.

وصرح أنخيل هارو للصحافة الإسبانية: “بالنسبة لبودبوز فإن العرض كان قد وصل قبل نهاية الميركاتو بثلاث ساعات ولا يمكنني السماح له بالرحيل”.

وأضاف: “لدينا العديد من المباريات هذا الموسم في ثلاث منافسات وهناك وقت لجميع اللاعبين ونحن بحاجة لهم”.