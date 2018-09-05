الجزائريون غاضبون ومنصدمون لتصريحات حسبلاوي !!

صنعت تصريحات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، بخصوص وفاة الدكتورة عويسات الحدث لدى الجزائريين.

حيث أكد الرجل الأول على قطاع الصحة، أن العقرب حشرة أليفة ولا تهاجم أي أحد، إلا في حال إحساسها بالخطر المحدق بها.

وذلك بعد أن توفت الدكتورة عويسات بورقلة، متأثرة بلدغة العقرب، لعدم وجود مصل لإستخراج السم، وبقاءها لـ 10 أيام في الإنعاش.

وجاءت تغريدات ومنشورات الجزائريين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بين المستغربة والمتأسفة لتصريحات حسبلاوي، وبين المتهكمة والغاضبة لشخص في منصب وزير قطاع حساس.