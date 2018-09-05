إتحاد العلماء المسلمين يحذر من عواقب إعدام سلمان العودة

حذر الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الحكومة السعودية، من مغبة ظلم العلماء وسجنهم لقول الحق، على إثر قضية محاكمة الداعية سلمان العودة، الذي وجحهت له أمس 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، وطالبت النيابة العامة بتطبيق حكم الإعدام عليه.

وجاء في نص البيان، بأن العلماء الربانيون يتعرضون للقهر ويحاكمون محاكمات باطلة، في بلد أسس على أساس مرجعية الإسلام وعقيدة التوحيد، فقط لأنهم وجهوا نصحهم الخالص دون نفاق أو محاباة، لكنهم لم يقوموا بثورة ضد الحاكم والمملكة.

ودافع الإتحاد، عن سلمان العودة والمفكرين الآخرين الذين يتعرضون للمحاكمة من قبل النظام السعودي، بتهم دعم الإرهاب ومعاداة الحكومة عن نية العلماء في حال نقدهم للنظام الحاكم، كونهم يفزعون لما يرونهم من مخالفات شرعية في بلاد الحرمين الشريفين، لخوفهم من العواقب الوخيمة للجهر بالمعاصي. وختم البيان بتعبير الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن رفضه لتهم الإرهاب المنسوبة إليه، مهددا باللجوء إلى قوة القانون في حال عدم إنصاف المظلومين من العلماء المنتسبين إليه.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية تحتجز في سجونها، العديد من المفكرين المعروفين على مستوى العالم ، على غرار الدكتور عوض القرني، وخالد العجيمي، وعلي العمري، وعلي بادحدح، والشيخ صالح آل طالب، والشيخ عبد العزيز الفوزان وغيرهم.