درجات حرارة تفوق 35 على المناطق الساحلية

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية،أن المناطق الغربية،ستشهد أجواء صافية على العموم،باستثناء الهضاب العليا التي ستشهد خلال الظهيرة تشكل خلايا رعدية منعزلة.

وسجل الديوان أجواء مغشاة وشبه رعدية على المناكق الساحلية وكذا الداخلية، لتتحسن الأجواء خلال الظهيرة.

وبخصوص الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، ستعرف تشكل خلايا رعدية منعزلة، خلال الظهيرة.

أما المناطق الجنوبية، فتشهد أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي واقصى الجنوب والهقار والطاسيلي مع رعود خفيفة، وخلايا رعدية منعزلة.

وباقي أرجاء الجنوب فالأجواء تكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.وباقي أرجاء الجنوب فالأجواء تكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.وبخصوص درجات الحرارة لنهار اليوم الأربعاء، فستصل من 30 إلى 38 درجة في المناطق الساحلية.

و مابين 31 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية، فيما ستسجل ما بين 35 إلى 44 درجة،بالمناطق الجنوبية من الوطن.