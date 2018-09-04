الإسلام سيكون الديانة الأولى في العالم مع حلول هذا العام

كشف مقال نشره موقع “الغارديان” مؤخرا الضوء عن نسبة نمو الديانات والطوائف في ظل توقعات عدد سكان العالم في أفق سنة 2060. ولعل أبرز ما كشفته الصحيفة البريطانية من خلال دراسة ديموغرافية أجراها موقع أمريكي، هو أن الإسلام مع نسبة نمو هي الأسرع بين الأديان، سينتزع من المسيحية ريادة الترتيب العالمي في منتصف القرن الحادي والعشرين.

وكشف مقال نشره موقع “الغارديان” الإلكتروني بناء على دراسة أجراها “مركز بيو للأبحاث” الأمريكي المتخصص في الإحصائيات الديموغرافية، أن الإسلام ينمو بشكل أسرع عن باقي الأديان، ما سيمنحه الريادة عالميا في أفق سنة 2060، إذ سيبلغ عدد أتباعه 3 ملايير شخص.