توزيع 8200 محفظة مدرسية على بلديات ولاية برج بوعريريج

في إطار الاستعداد للدخول المدرسي أشرف مساء أول أمس والي ولاية برج بوعريريج السيد صالح العفاني على توزيع 8200 حقيبة مدرسية.وحسب الوالي فإن الولاية جاهزة لاستقبال دخول مدرسي ناجح كما يأتي هذا التوزيع حسب توجيهات وزارة التربية مؤكدا على مقاييس ونوعية وجودة الأدوات المدرسية التي تم اقتناؤها منها 4000 محفظة من ميزانية الولاية و4200 من ميزانية وزارة النشاط الاجتماعي وكذا بلدية عاصمة الولاية التي خصصت مبلغ مليار سنتيم لهذه العملية التي مست كل بلديات الولاية وأضاف أنه تم الاطلاع على جاهزية المدارس أين كشف عن تدعيم القطاع بخمسة مجمعات مدرسية ومتوسطتين اثنتين وثانوية كما أوضح أن أغلب المدارس قد مستها الإصلاحات بعد أخذ النقائص المسجلة منها الاكتظاظ والإصلاحات والمشاكل التي تم معالجتها بكل موضوعية حسبه وبإشراك كل القطاعات كشف السيد والي الولاية عن تزويد بعض المدارس الابتدائية بالطاقة المتجددة خاصة المؤسسات التي في طور الإنجاز منها خمس مؤسسات مدرسية في إطار عدل ومجمع مدرسي في إطار قطاعي مؤكدا أنه يسهر شخصيا على هذه العملية كما أكد أنه تم الفصل في منحة التمدرس التي ستسلم في أول يوم من الدخول المدرسي وكذا انطلاق المطاعم المدرسية في نفس اليوم وبوجبات ساخنة طبقا لتعليمات وزارة الداخلية قامت بتكوين الطباخين والعمال المختصين في تسيير المدارس الابتدائية وذلك لتحسين شروط التمدرس خاصة بالمدارس الابتدائية التي حسبه كانت تعرف مشاكلا جمة أما عن الدخول الجامعي فكشف عن استلام ألف سرير وكذا مديرية الخدمات وبعض المنشآت مؤكدا أن التسجيلات جرت في ظروف جد حسنة كما أكد على دخول اجتماعي ناجح معلنا أن خلال هذه السنة الدراسية يجب أن تكون النتائج جيدة من جهته مدير النشاط الاجتماعي السيد عبد القادر دهيمي كشف عن تسجيل 62415 معوزا بالأطوار الثلاث أين تم تخصيص مساهمات مالية منها ثمانية ملايين دينار من ميزانية الولاية التي تم اقتناء بها أربعة آلاف محفظة وكذا وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة التي هي الأخرى خصصت مبلغ 15 مليون دينار لشراء 4202 محفظة مدرسية مزودة بالأدوات والمآزر مؤكدا على الحرص على النوعية بالتنسيق مع مديريتي التجارة والتربية لمحتوى المحفظة كما تم تخصيص ألف مئزر كحصة إضافية.