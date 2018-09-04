” لست شرطيا.. ولدي طريقتي في فرض الانضباط وعلى الجميع احترام خياراتي”

حسم الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، الجدل القائم بخصوص غياب المحليين عن قائمته بصفة نهائية، عندما وصف البطولة الوطنية بـ”الضعيفة” وحاجة اللاعبين المحليين لعمل إضافي للوصول إلى “المستوى الدولي”، داعيا وسائل الإعلام إلى الكف عن “النفاق” في مسالة الدفاع عن المحليين في وقت يعترفون فيه بضعف البطولة المحلية، نافيا بالمناسبة فكرة أن يكون شرطيا لفرض الانضباط دخل التشكيلة الوطنية ووقف الهزات الانضباطية التي عرفتها خلال فترات سابقة، مشيرا إلى أنه مدرب يملك الحلول المناسبة تبعا لخبرته الميدانية، كما أكد بأنه سيمنح الفرص للجميع لكن بمبدأ ضرورة استغلالها لأن ذلك لن يكون أبديا.