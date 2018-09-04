بن غبريت توجه رسالة إلى الأسرة التربوية عشية الدخول المدرسي 2018-2019

وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رسالة إلى الاسرة التربوية عشية الدخول المدرسي 2018-2019 متمنية دخول موفق للجميع .

حيث إعتبرت بن غبريت هذه السنة بالمحورية من أجل تكريس مدرسة الجودة رغم وجود بعض الصعوبات لنعمل اليد في اليد لمعالجتها.

مضيفة أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحن بحاجة لثقتكم وإجعلوا من قطاع التربية قطاعكم أين حققنا التقدم في أكثر من مجال

كما أن المدرسة دخلت في حركية جديدة والجهود المقدمة من طرف التلاميذ والأساتذة المفتشون والإداريون والعمال المهنيون أعطت ثمارها.

ويجب علينا كلنا مواصلة الجهود سنة موفقة ولنعمل كلنا من أجل إنجاح هذا الدخول المدرسي 2018/ 2019 .