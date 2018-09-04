إعصار “جيبي” الأقوى منذ ربع قرن يجتاح اليابان

قتل اليوم، شخصان وأصيب 97 شخصا في حصيلة أولية لأقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن.

وتسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي صاحبت إعصار جيني في اضطرابات كبيرة في حركة النقل وعمل الشركات، كما أدى الإعصار إلى سقوط أسطح بعض البنايات، وانقلاب شاحنات نقل، وجرف ناقلة نفط راسية في خليج اوساكا، لتصطدم بجسر مؤدي لمطار كانساي.

ورافق الإعصار رياح عاتية، تصل سرعتها 216 كلم/ساعة، متسببا في انقطاع الكهرباء وفوضى في قطاع النقل، وقد تم إلغاء كافة الرحلات في مطار كانساي، إذ أن مدارجه وقبوه فاضت بمياه الأمواج .

وتجدر الإشارة إلى اليابان تشهد سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف، لكن “جيبي” يتميّز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة كما حذر الخبراء، مما يعني أنه قد يتسبّب بأضرار جسيمة، ولا سيما في شرق الأرخبيل الذي ما زال يعاني من الدمار الشديد، الذي نجم عن فيضانات وانهيارات أرضية كبرى أوقعت 220 قتيلاً، شهر جويلية المنصرم.