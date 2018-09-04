حداد يعاود ترتيب بيت “الأفسيو” من باريس

يحضر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، لبرنامج عمل مكثف الأسبوع المقبل، حيث سيتنقل للمرة الرابعة منذ بداية السنة إلى باريس، في نشاط رسمي باسم “الأفسيو” ضمن مساع لحشد صفوفه وإعادة ترتيب بيته، في وقت لم يتمكن إلى حد الساعة من الظفر باعتماد الحكومة لتأسيس نقابة رجال أعمال، التي لا تزال على طاولة وزارة العمل، وسيتمحور موضوع الزيارة حول “الديناميكيات المقاولاتية الجديدة”، بحضور ممثلين عن منظمة “الميديف”، وهي أكبر قوة لرجال الأعمال الفرنسيين.

وحسب بيان لمنتدى رؤساء المؤسسات، تلقت “الشروق” نسخة عنه، ينظم “الأفسيو” يوم 13 سبتمبر الجاري، بباريس جلسة مناقشة حول موضوع “الديناميكيات المقاولاتية الجزائرية الجديدة”، مجددا تأكيده بأن سنة 2018، ستسجل نموا هاما في الناتج الوطني الخام، وهي المؤشرات التي ستستمر خلال سنة 2019، الأمر الذي تسعى المؤسسات الجزائرية إلى تكريسه والاستفادة منه، عبر تبني معايير التحول الاقتصادي، وهو الملف الذي سيتم طرحه للنقاش خلال الحدث الذي سينظمه المنتدى بباريس على مستوى مقر مجمع “ليزيكو”.

ووفقا لذات المصدر، سيقوم مدير نشر “ليزيكو” أرنولد لوغال بفتح نقاشات حول ملف التحول والانتقال الاقتصادي، والديناميكيات الجديدة للمقاولاتية في الجزائر، حيث أكد في هذا السياق رئيس “الأفسيو” علي حداد أن منظمة أرباب العمل التي يترأسها منذ 4 سنوات تلعب دورا فاعلا في خلق الثروة، وتنويع الاقتصاد الجزائري”، مشددا على أن حضوره في باريس يهدف إلى تعزيز وترقية السوق الجزائرية.

ويتضمن برنامج النقاشات المفتوحة في باريس، كلمة سيلقيها رئيس المنتدى علي حداد، حول تطوير الاقتصاد الجزائري، متبوعة بتدخلات لعدد من الشخصيات الاقتصادية المعروفة في الأوساط الفرنسية على غرار جون فيليب دوفال، مسؤول بـ”غلوبال بيبليك فينانس”، ريجي أرنولت رئيس “كاترينغ أنترناسيونال سيرفيس”، إضافة إلى نواب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وشخصيات أخرى بالأفسيو على غرار أحمد تيباوي، ونصيرة حداد، اللذين سيتدخلان حول إشكالية “كيفية تطوير المؤسسة في القطاع الخاص”.

وفي السياق، سيقوم مقاولون فرنسيون وآخرون جزائريون، وهما حكيم سوفي، الرئيس المدير العام لشركة “مسير في” وعليان أسولين رئيس مدرسة “ويب فورس 3″، حيث سينقل هؤلاء خبرتهم حول قضايا الرؤى الاقتصادية والنمو، وخلق مهن جديدة لاقتصاد الغد، ليتعاقب على التدخل عمور حابس الرئيس المدير لـ”فاديركو” والرئيس المدير العام لـ”إيريس” جمال قيدوم، وستختتم التظاهرة بشهادة لدور المؤسسة الناشئة تحت عنوان “الجزائر الجديدة” سيلقيها محمد سكندر، رئيس جيل منتدى رؤساء المؤسسات، وفابريس لو ساش، نائب رئيس والناطق الرسمي باسم منظمة “الميديف” وهو أكبر تجمع لرجال الأعمال في فرنسا.