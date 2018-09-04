السياح الجزائريون في تونس محور لقاء بين أويحيى والشاهد

أبرز رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ببكين، العلاقات الجزائرية-التونسية “الممتازة”، معربا في هذا الصدد عن ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي للبلدين إلى مستوى تعاونهما السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن الشاهد عقب اللقاء الذي أجراه على هامش المنتدى الثالث(3) للتعاون الصيني-الإفريقي مع نظيره الجزائري أحمد أويحيى، الثلاثاء، “العلاقات بين تونس والجزائر ممتازة. فهي تاريخية وفريدة”.

وفي تذكيره بعقد خلال السنة القادمة، اجتماع اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية، أشار الشاهد إلى أنه تطرق مع أويحيى إلى المواضيع المتعددة ذات الاهتمام المشترك، منها “إقامة السياح الجزائريين الذين تنقلوا في هذه الصائفة إلى تونس وكذا المبادلات التجارية بين البلدين الجارين”.

وكانت مصادر قد تحدث “عن سوء معاملة” تعرض لها السياح الجزائريون في تونس، استنادا إلى مقاطع فيديو نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي نفته الحكومة التونسية على لسان وزيرة السياحة هنالك، سلمى اللومي، في لقاء مع الصحافة الوطنية، حضرته الشروق، قبل أسبوعين، حيث أكدت أن ملف السياح الجزائيين، أولوية لدى الطاقم الحكومي في بلادها، وحتى عند الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأضاف المسؤول التونسي، أنه تطرق مع أحمد أوحيى، إلى “طرق وسبل الارتقاء أكثر بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية التونسية ودفعها إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين تحت قيادة الرئيسين الباجي قايد السبسي وعبد العزيز بوتفليقة”.

وبعد أن وصف لقائه مع أويحيى بـ”الإيجابي” اعتبر الشاهد أنه “يعد “بالأحسن” لمستقبل العلاقات الجزائرية التونسية.